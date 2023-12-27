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Селюк: Слуцкий при любой возможности пригласит Дзюбу в «Шанхай Шэньхуа»

27 Декабря 2023 • 15:00 Комментировать

Известный агент Дмитрий Селюк оценил возможность перехода Артёма Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа» после назначения Леонида Слуцкого на тренерский пост китайского клуба.

«Я уверен, что при любой возможности Слуцкий пригласит Артёма к себе при таком раскладе. Они же как твикс. Сладкая парочка и неразлучная. Поэтому как он в Шанхае без Артема? С баловником Артемом Слуцкому там гораздо приятнее находиться», – приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Также Селюк выразил мнение, что Слуцкий едет в чемпионат, который не сильнее первенств Киргизии и Таджикистане, напомнив об удачном опыте Игоря Черевченко в «Истиклоле».

Леонид Слуцкий вступит в должность тренера «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Ранее специалист руководил «Крыльями Советов», «Москвой», ЦСКА, сборной России и «Рубином», который он покинул в ноябре 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Леонид Слуцкий Дмитрий Селюк Артём Дзюба ещё теги
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