Селюк: Слуцкий при любой возможности пригласит Дзюбу в «Шанхай Шэньхуа»

Известный агент Дмитрий Селюк оценил возможность перехода Артёма Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа» после назначения Леонида Слуцкого на тренерский пост китайского клуба.

«Я уверен, что при любой возможности Слуцкий пригласит Артёма к себе при таком раскладе. Они же как твикс. Сладкая парочка и неразлучная. Поэтому как он в Шанхае без Артема? С баловником Артемом Слуцкому там гораздо приятнее находиться», – приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Также Селюк выразил мнение, что Слуцкий едет в чемпионат, который не сильнее первенств Киргизии и Таджикистане, напомнив об удачном опыте Игоря Черевченко в «Истиклоле».

Леонид Слуцкий вступит в должность тренера «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Ранее специалист руководил «Крыльями Советов», «Москвой», ЦСКА, сборной России и «Рубином», который он покинул в ноябре 2022 года.