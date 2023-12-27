Защитник Данила Прохин покинул «Ростов» и перебрался в «Оренбург». Стороны заключили арендное соглашение до завершения нынешнего сезона, об этом сообщается на официальном сайте клуба. В договоре прописан пункт о возможном праве выкупа.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 15 поединков за команду из Ростова-на-Дону, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров чемпионата России «Ростов» набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице. «Оренбург», в свою очередь, с 15 баллами находится на 14-й позиции. Матчи Премьер-лиги возобновятся в марте.