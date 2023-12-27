Лесовой прилетел в Израиль для трансфера в «Маккаби»

Футболист московского «Динамо» Даниил Лесовой прибыл в Израиль для прохождения медобследования в «Маккаби» (Хайфа). Об этом рапортуют журналисты Sport5.

После обследования россиянин сможет подписать трудовое соглашение с клубом. Дебют Лесового за «Маккаби» запланирован на 3 января в матче против «Хапоэля» (Петах-Тиква).

Сумма трансфера оценивается в один миллион евро.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в восьми поединках Российской премьер-лиги. Даниил получил одну желтую карточку.

Лещенко: «В Израиле Лесовой окрепнет и будет играть на ином уровне»