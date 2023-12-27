«Урал» усилится одним из лучших бомбардиров чемпионата Грузии

Форвард тбилисского «Динамо» Усман Камара близок к переезду в Российскую премьер-лигу. Как сообщается в телеграм-канале «Инсайды от Карпа», новым клубом игрока станет екатеринбургский «Урал».

За трансфер Камара представитель РПЛ заплатит 380 тысяч евро. В споре за футболиста «Урал» опередил «Астану».

Усман является игроком «Динамо» с зимы прошлого года. Срок действующего трудового соглашения нападающего истекает в 2024 году.

В нынешнем сезоне гвинейский форвард провел 41 поединок во всех турнирах, записав на свой счет 15 забитых мячей и семь результативных передач.