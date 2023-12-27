Глушенков оценил место «Локомотива» в РПЛ

Хавбек московского «Локомотива» Максим Глушенков высказался касательно выступления «железнодорожников» в первой половине сезона Российской премьер-лиги.

«Не сказать, что отлично, но идем нормально. Думаю, можно так обозначить. Набрали 31 очко, до третьего места, получается, всего одно очко, а до первого - 7 очков. В принципе, неплохо», - приводятся слова полузащитника на официальном сайте московского клуба.

В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва «Локомотив» сыграет на выезде против столичного «Динамо».

В текущем сезоне РПЛ Глушенков провел 18 поединков, записав на свой счет четыре гола и шесть ассистов.