Глушенков оценил место «Локомотива» в РПЛ

Хавбек московского «Локомотива» Максим Глушенков высказался касательно выступления «железнодорожников» в первой половине сезона Российской премьер-лиги.
«Не сказать, что отлично, но идем нормально. Думаю, можно так обозначить. Набрали 31 очко, до третьего места, получается, всего одно очко, а до первого - 7 очков. В принципе, неплохо», - приводятся слова полузащитника на официальном сайте московского клуба.
В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва «Локомотив» сыграет на выезде против столичного «Динамо».
В текущем сезоне РПЛ Глушенков провел 18 поединков, записав на свой счет четыре гола и шесть ассистов.
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