Мостовой высказал мнение о назначении Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой отреагировал на назначение Леонида Слуцкого главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».

«Ну возглавил и возглавил. Молодец. Ничего не могу сказать по этому поводу. Удачи ему. Возможно, в России никто уже не захотел работать со Слуцким, поэтому он уехал в Китай», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Слуцкий приступит к работе в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Последним местом работы 52-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.