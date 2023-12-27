Слуцкий: С Мамаевым общение давалось тяжелее всего

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, с каким футболистом ему было тяжелее всего общаться.

Наставник выделил Павла Мамаева, с которым он работал в московском ЦСКА и сборной России.

Специалист отметил, что есть люди, которые не совпадают по типажу, а Мамаев не мог до конца понять это и бесконечно выплескивает обиды.

«У меня нет такого ключа, чтобы подошел к его замку. Я просто не мог открыть эту дверь, и он не хотел, чтобы эта дверь открывалась. Я перепробовал, наверное, тысячу ключей», - заявил Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Мамаев завершил карьеру в феврале этого года.