Агент: Возможно, Жиго однажды вернётся в «Спартак»

Агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго Мохамед Беншенафи высказался о возможном возвращении француза в московский «Спартак».

Агент отметил, что Самуэль и его семья очень счастливы в Марселе, но никто не знает, что может произойти в будущем.

«Жиго очень привязан к «Спартаку» и фанатам клуба. Мы с ним часто об этом разговариваем. Возможно, в один день он вернется, чтобы вновь выступать в составе «Спартака», - приводит слова Беншенафи «РБ Спорт».

Напомним, что Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.

Его соглашение с «Марселем» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне он принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.