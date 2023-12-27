Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: Возможно, Жиго однажды вернётся в «Спартак»

27 Декабря 2023 • 12:26 Комментировать

Агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго Мохамед Беншенафи высказался о возможном возвращении француза в московский «Спартак».

Агент отметил, что Самуэль и его семья очень счастливы в Марселе, но никто не знает, что может произойти в будущем.

«Жиго очень привязан к «Спартаку» и фанатам клуба. Мы с ним часто об этом разговариваем. Возможно, в один день он вернется, чтобы вновь выступать в составе «Спартака», - приводит слова Беншенафи «РБ Спорт». 

Напомним, что Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. 

Его соглашение с «Марселем» рассчитано до 30 июня 2025 года. 

В текущем сезоне он принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Марсель Самуэль Жиго Мохамед Беншенафи ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Роналду и Месси среди претендентов 8
Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле 5
«Ювентус» хочет купить звезду «Реала» 5
Связка Рюдигера и Начо не устраивает руководство «Реала», клуб хочет купить нового защитника 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
13:44 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» подписал игрока «Ростова» официально
13:32 · Россия. Премьер-лига
Лесовой прилетел в Израиль для трансфера в «Маккаби»
13:23 · Россия. Премьер-лига
«Урал» усилится одним из лучших бомбардиров чемпионата Грузии
13:16 · Россия. Премьер-лига
Глушенков оценил место «Локомотива» в РПЛ
12:54 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказал мнение о назначении Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: С Мамаевым общение давалось тяжелее всего
12:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: Возможно, Жиго однажды вернётся в «Спартак»
12:19 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о трансфере Артура
12:17 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв оценил выступление ЦСКА в 2023 году
11:43 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне
11:20 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: Надеюсь, что Клаудиньо останется в команде
10:57 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» оценил результат команды в первой части сезона
10:53 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Чалову не стоит ехать в Турцию 1
10:51 · Россия. Премьер-лига
Новый спортивный директор «Спартака» Амарал прилетел в Россию
10:37 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв выделил двух игроков первой части сезона РПЛ
Все новости
Рекомендуем