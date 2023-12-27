В «Зените» высказались о трансфере Артура

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался насчет возможного трансфера игрока «Палмейраса» Артура.

«Постоянно обсуждаем разные фамилии. Но это не значит, что мы готовы кого-то купить во чтобы то ни стало. Артур хороший футболист, но слухи о его переходе сильно преувеличены», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что первую половину сезона «сине-бело-голубые» завершили на второй строчке в турнирной таблице. «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка. Команда выйдет из зимнего отпуска 11 января, а через несколько дней отправится на сбор в ОАЭ.