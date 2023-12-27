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Пономарёв оценил выступление ЦСКА в 2023 году

27 Декабря 2023 • 12:17 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о выступлениях столичного клуба в 2023 году.

Эксперт отметил, что, с одной стороны, была победа в национальном Кубке, а, с другой, «армейцы», на данный момент занимают недостойное для себя восьмое место в турнирной таблице, ведь по потенциалу они должны быть на четвёртой позиции.

«Обидное поражение от «Краснодара» на последних минутах во многом повлияло на место в таблице. Но ничего страшного. Весной, думаю, «красно‑синие» исправят положение дел», - приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице, уступая третьей позиции четыре балла. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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