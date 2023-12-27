Пономарёв: «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о том, какая команда станет победителем Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Специалист отметил, что «Зенит» в зимнее трансферное окно усилит позиции, в которых нуждается, и в шестой раз подряд станет чемпионом России.

«Краснодар» потеряет лидерство и будет вторым‑третьим. Третье место вполне может занять и ЦСКА», - приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Напомним, что на зимний перерыв в лидерах турнирной таблицы ушёл «Краснодар», который опережает питерский «Зенит» на два балла. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».