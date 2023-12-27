Тренер «Зенита» оценил результат команды в первой части сезона

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался касательно выступления «сине-бело-голубых» в первой половине нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Оценка в первой части сезона? Между 7 и 8. Мы понимаем, что были обидные поражения. Были, где мы недобрали по качеству. Такое бывает в каждом сезоне, просто в этом такого пока больше», - передает слова специалиста «Чемпионат».

После 18 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 36 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка