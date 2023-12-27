Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: Чалову не стоит ехать в Турцию

27 Декабря 2023 • 10:53 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе нападающего столичного клуба Фёдора Чалова в Турцию.

Специалист отметил, что форварду ни в коем случае не стоит переходить, ведь ему ещё пару сезонов нужно поиграть в России.

«Ему надо заматереть как волчаре — тогда он будет настоящим хорошим футболистом», - приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до конца следующего календарного года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов Владимир Пономарёв ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
11:43 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне
11:20 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: Надеюсь, что Клаудиньо останется в команде
10:57 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» оценил результат команды в первой части сезона
10:53 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Чалову не стоит ехать в Турцию
10:51 · Россия. Премьер-лига
Новый спортивный директор «Спартака» Амарал прилетел в Россию
10:37 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв выделил двух игроков первой части сезона РПЛ
10:30 · Россия. Премьер-лига
Ещё один бразильский клуб заинтересован в услугах защитника «Локомотива» Фассона слухи
10:27 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Краснодар» отошёл от своего стиля ради результата»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» рассказал о будущем Вендела
09:59 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Не ожидал, что ЦСКА не будет в лидерах РПЛ»
09:55 · Россия. Премьер-лига
Барриос назвал клубы, в которые он готов перейти
09:44 · Россия. Премьер-лига
Венгер рассказал, чем его не устраивал Аршавин 1
09:09 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Мы скучаем по Малкому и его голам»
08:40 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Ренан привлёк внимание больших европейских клубов» 1
26 Декабря
23:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рианчо уверен, что клуб Бердыева выйдет в РПЛ
Все новости
Рекомендуем