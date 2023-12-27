Пономарёв: Чалову не стоит ехать в Турцию

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе нападающего столичного клуба Фёдора Чалова в Турцию.

Специалист отметил, что форварду ни в коем случае не стоит переходить, ведь ему ещё пару сезонов нужно поиграть в России.

«Ему надо заматереть как волчаре — тогда он будет настоящим хорошим футболистом», - приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до конца следующего календарного года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.