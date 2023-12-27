Новый спортивный директор «Спартака» Амарал прилетел в Россию

Новый спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал прилетел в Россию. Об этом стало известно журналистам Metaratings.ru.

Напомним, что ранее функционер работал в лиссабонской «Бенфике». Амарал являлся старшим скаутом португальского гранда.

«Спартак» набрал 30 очков после 18 туров чемпионата России. «Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов. Матчи Премьер-лиги возобновятся в начале марта следующего года.

Аленичев оценил назначение Амарала в «Спартак»