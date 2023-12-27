Пономарёв выделил двух игроков первой части сезона РПЛ

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв выделил двух игроков первой части сезона Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что у нынешнем сезоне все команды не особо сильно играют, поэтому индивидуально сложно кого-то выделить, однако он отметил полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева и нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Только один Аббосбек может бежать с мячом, дриблингом называется. Больше никто это не умеет. Тюкавин хорошо распоряжается мячом, грамотно его принимает», - приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Напомним, что на зимний перерыв в лидерах турнирной таблицы ушёл «Краснодар».