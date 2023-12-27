«Васко Да Гама» проявляет интерес к защитнику московского «Локомотива» Лукасу Фассону, об этом в социальной сети сообщил журналист Жуниньо.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Коринтианс», «Фламенго», «Интернасьонал» и «Гремио».

Контракт бразильца с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Фассон, который почти год восстанавливался после разрыва крестообразной связки, принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.