Тренер «Зенита»: «Краснодар» отошёл от своего стиля ради результата»

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Мы почувствовали, что «Краснодар» изменился, ещё в прошлом сезоне. Что они отошли от своего стиля ради результата. И это даёт свои плоды. Они мало пропускают, здорово играют в атаку», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

После 18 проведенных туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Быки» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).