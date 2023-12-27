Тренер «Зенита» рассказал о будущем Вендела

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о будущем полузащитника Маркуса Вендела в составе команды с берегов Невы.

Специалист отметил, что в Бразилии сейчас много слухов, которые не имеют никакого отношения к реальности, также он рассказал, что общался с игроком по поводу возможного перехода во «Фламенго», но сам Вендел впервые слышит об этих слухах.

«Ещё две недели назад «Зенит» покупал кого-то за 40 миллионов, сейчас ничего этого нет. Все знают, что у клуба хорошая репутация на бразильском рынке, но почти вся информация – фейки», - приводит слова Оливейры «Чемпионат».

Контракт 26-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.