Тренер «Зенита»: «Не ожидал, что ЦСКА не будет в лидерах РПЛ»

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мнением о турнирном положении команд в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я бы отметил не только «Краснодар», но и «Динамо», которое в последнее время хорошо играет. Не ожидал, что ЦСКА будет не в лидирующей группе. Но ещё ничего не решено», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

По итогам 18 туров Премьер-лиги петербургский «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка. Топ-3 замыкает столичное «Динамо» (32).