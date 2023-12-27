Барриос назвал клубы, в которые он готов перейти

Легионер петербургского «Зенита» Вильмар Барриос назвал клубы, за которые хотел бы поиграть в случае возвращения в Колумбию.

«Первый клуб – это «Атлетико Насьональ». Моя мечта детства. Вторая команда – «Хуниор», - передает слова полузащитника инсайдер Хуан Пабло Хименес в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Вильмар провел 21 поединок за петербургский коллектив, в которых отметился двумя результативными передачами. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 16 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к колумбийцу со стороны английского «Ноттингем Форест».