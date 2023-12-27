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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Венгер рассказал, чем его не устраивал Аршавин

27 Декабря 2023 • 09:44 Комментировать

Наставник хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов поведал о своем разговоре с бывшим главным тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером. Российский специалист спросил у француза о нападающем Андрее Аршавине, ранее выступавшем за «канониров».

«Арсен сказал: «С таким талантом и мастерством мне печально, что так произошло. Потому что не хотел учить английский. Последний в раздевалку, первый из раздевалки. Не было никакого общения», - приводятся слова специалиста в телеграм-канале Вадима Лукомского.

Напомним, что Аршавин выступал за лондонский коллектив с 2009 по 2013 год. Российский форвард сыграл 144 поединка в составе «канониров», записав на свой счет 31 гол и 46 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Андрей Аршавин Арсенал Лондон ещё теги
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