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Тренер «Зенита»: «Мы скучаем по Малкому и его голам»

27 Декабря 2023 • 09:09 Комментировать

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мнением о переезде бразильского нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сделка была оформлена минувшим летом.

«Мы скучаем по нему и его голам. Я видел здесь его маму, она сказала, что Малком очень скучает по Петербургу. Рассказала, как ему там нравилось», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

«Зенит» выручил с продажи Малкома 60 миллионов евро. Нападающий подписал с «Аль-Хилялем» контракт до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии бразилец провел 18 поединков, отметившись девятью голами и пятью ассистами.

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