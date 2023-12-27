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Тренер «Зенита»: «Ренан привлёк внимание больших европейских клубов»

27 Декабря 2023 • 08:40 Комментировать (1)

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался касательно перспектив защитника команды Роберта Ренана.

«Он привлёк внимание больших европейских клубов. «Зенит» никого не держит силой. Мы понимаем, что Роберт сейчас не в лучшем состоянии. Но у него очень большой потенциал», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

В нынешнем сезоне бразильский защитник принял участие в восьми поединках за петербургский коллектив, не отметившись голевыми действиями. Ранее в прессе появилась информация об интересе к Роберту со стороны мадридского «Реала».

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Зенит Роберт Ренан Виллиам де Оливейра ещё теги
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Комментарии (1)
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nadezhda
27 Декабря 2023 в 09:49
Точно: очередь стоит за ним....
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