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Григорий Иванов высказался о будущем Помазуна

26 Декабря 2023 • 22:15 Комментировать

Голкипер Илья Помазун вот уже четвёртый сезон проводит в екатеринбургском «Урале» будучи в аренде. У вратаря действует долгосрочный контракт с его родным клубом, московским ЦСКА.

Григорий Иванов, президент «Урала» порассуждал о будущем голкипера.

«Мы готовы начать с ЦСКА переговоры по аренде или выкупу контракта Помазуна. Но для этого должно быть желание и у самого Ильи, и у ЦСКА. У вратаря существует долгосрочный контракт с ЦСКА, но я сейчас не могу ничего сказать за армейский клуб», - говорит Иванов «РИА Новости», добавив, что с большим желанием «Урал» оставил бы Илью в своих рядах.

В этом сезоне Помазун отыграл за «Урал» в 22 матчах, пропустив 36 голов. В шести матчах он сохранил ворота «шмелей» на замке.

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ЦСКА Москва Урал Григорий Иванов Илья Помазун ещё теги
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