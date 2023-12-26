Григорий Иванов высказался о будущем Помазуна

Голкипер Илья Помазун вот уже четвёртый сезон проводит в екатеринбургском «Урале» будучи в аренде. У вратаря действует долгосрочный контракт с его родным клубом, московским ЦСКА.

Григорий Иванов, президент «Урала» порассуждал о будущем голкипера.

«Мы готовы начать с ЦСКА переговоры по аренде или выкупу контракта Помазуна. Но для этого должно быть желание и у самого Ильи, и у ЦСКА. У вратаря существует долгосрочный контракт с ЦСКА, но я сейчас не могу ничего сказать за армейский клуб», - говорит Иванов «РИА Новости», добавив, что с большим желанием «Урал» оставил бы Илью в своих рядах.

В этом сезоне Помазун отыграл за «Урал» в 22 матчах, пропустив 36 голов. В шести матчах он сохранил ворота «шмелей» на замке.