Масалитин назвал три позиции, которые необходимо усилить ЦСКА

Бывший нападающий «армейцев» Москвы Валерий Масалитин назвал три позиции, которые ЦСКА необходимо усилить этой зимой.

«Понятно, что нужен защитник. Возможно, левый латераль. Ещё нужен левый полузащитник с рабочей левой ногой и хорошей передачей. И форвард. Говорят, что и Заболотного могут продать, и Чалов хочет уйти», - говорит Масалитин Vprognoze.kz.

Напомним, что в декабре клуб уже объявил о подписании молодого форварда Тамерлана Мусаева из «Балтиики».

ЦСКА перед зимней паузой расположился лишь на восьмом месте турнирной таблицы, у клуба в активе 28 очков. Столько же – у «Рубина».