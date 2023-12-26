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Масалитин назвал три позиции, которые необходимо усилить ЦСКА

26 Декабря 2023 • 21:56 Комментировать

Бывший нападающий «армейцев» Москвы Валерий Масалитин назвал три позиции, которые ЦСКА необходимо усилить этой зимой.

«Понятно, что нужен защитник. Возможно, левый латераль. Ещё нужен левый полузащитник с рабочей левой ногой и хорошей передачей. И форвард. Говорят, что и Заболотного могут продать, и Чалов хочет уйти», - говорит Масалитин Vprognoze.kz.

Напомним, что в декабре клуб уже объявил о подписании молодого форварда Тамерлана Мусаева из «Балтиики».

ЦСКА перед зимней паузой расположился лишь на восьмом месте турнирной таблицы, у клуба в активе 28 очков. Столько же – у «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин
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