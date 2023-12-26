Пономарёв: «Краснодар», конечно, укатится вниз»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв не верит, что «Краснодару» весной удастся удержаться на первом месте турнирной таблицы РПЛ. Напомним, что «быки» пока возглавляют её с 38 баллами – как минимум до первого весеннего тура.

«Краснодар», конечно, укатится на третье или четвертое место. А «Зенит», вероятно, укомплектуется, приобретет что-нибудь интересное. Неплохо выглядит «Динамо», к ним подтянется ЦСКА. «Армейцы» даже могут третье или четвертое место занять», - говорит Пономарёв для Betonmobile.

Напомним, что «Зенит» отстаёт от «Краснодара» на два очка и идёт на второй строчке с 36 очками. «Динамо» на третьем месте, 32 балла, а ЦСКА – на восьмом, 28 очков.