Валерий Новиков назвал лучшего вратаря РПЛ в 2023 году

Экс-вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков поделился комментарием об игре голкиперов Российской премьер-лиги.

«Я бы не сказал, что были какие-то открытия у нас в чемпионате. Такое бывает в футболе, ведь полевых игроков десять, а вратарь один», — цитирует Новикова портал «РБ Спорт».

При этом эксперт заявил, что лучшим вратарем по итогам уходящего года считает Матвея Сафонова, ведь он стал основным футболистом сборной России, а вместе с «Краснодаром» он ушел в отпуск, находясь на вершине таблицы.

В текущей кампании 24-летний Сафонов провел 18 матчей в Российской премьер-лиге и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.