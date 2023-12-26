Лидер Российской премьер-лиги, «Краснодар» может усилить проблемную позицию уже до первого зимнего сбора.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «быки» могут оперативно подписать новичка на позицию правого вингера. Сейчас клуб активно отбирает кандидатов на усиление по позиции.

«Краснодар» после первой части сезона идёт на чистом первом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 баллов. Отрыв от «Зенита» со второй строчки – два балла.

Ранее «Краснодар» связывали с 27-летним атакующим полузащитником «Олимпиакоса» Пепом Бьелем, который не хочет играть за свой клуб.