Григорий Иванов: «Хотим ещё одного форварда и работаем над этим вопросом»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о целях своего клуба на грядущее, зимнее трансферное окно.

«Планируем приобрести еще одного форварда и работаем над этим вопросом. Но что-то конкретное я пока сказать не могу», - говорит Иванов «РИА Новости».

Иванов добавил, что «Урал» проведёт трансферное окно не для, чтобы лишь бы кого-то из новичков купить.

«Рассмотрим только тех, кто сильнее находящихся у нас. Мы не настолько богатые», - заключил Иванов.

Уральцы бодро стартовали в сезоне Премьер-лиги, но практически всю осень провели без побед и упали в итоге на 12-е место турнирной таблицы перед зимней паузой.