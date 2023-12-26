Лещенко: «В Израиле Лесовой окрепнет и будет играть на ином уровне»

Известный болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поделился мнением о перспективах вингера «бело-голубых» Даниила Лесового в Израиле. Последние новости связывают футболиста с переходом в «Маккаби», что базируется в городе Хайфа.

«Он там окрепнет и будет играть на другом уровне. Наш футбол внутри страны, а «Маккаби» все-таки играет на международной арене, поэтому человек будет расти», - говорит Лещенко для «Спорт-Экспресса».

Лесовой в этом сезоне является игроком ротации в «Динамо» и выходит в основном исключительно на замену. В рядах «бело-голубых» Даниил находится уже больше трёх лет – с осени 2020 года.