Тихонов назвал лучшую команду РПЛ

Легендарный экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос о лучшей команде по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги.

«В первой части чемпионата лучшая команда — «Краснодар», потому что идет на первом месте. Они очень хорошо провели часть турнира до зимней паузы. Стабильно, ровно, поэтому они первые», — цитирует Тихонова Sport24.

Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков в 18 турах и находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата России. Ближайшим преследователем «быков» является «Зенит», который отстает на два зачетных балла.

Напомним, на данный момент команды находятся в отпуске. Возобновление РПЛ состоится в марте следующего года.