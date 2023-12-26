Тихонов объяснил, при каких условиях «Краснодар» может стать чемпионом

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился мнением о перспективах «быков» в борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Могут принести первый трофей Галицкому, если команда не продаст своих лучших футболистов: Кордобу, Сперцяна и Алонсо. И если будет усиление центральным полузащитником», — приводит слова Тихонова Sport24.

В 18 играх «Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На второй позиции находится «Зенит», в активе которого 36 очков. Замыкает тройку московское «Динамо», на счету «бело-голубых» 32 балла.

Напомним, возращение РПЛ после зимней паузы запланировано на начало марта.