Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов объяснил, при каких условиях «Краснодар» может стать чемпионом

26 Декабря 2023 • 20:35 Комментировать

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился мнением о перспективах «быков» в борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Могут принести первый трофей Галицкому, если команда не продаст своих лучших футболистов: Кордобу, Сперцяна и Алонсо. И если будет усиление центральным полузащитником», — приводит слова Тихонова Sport24.

В 18 играх «Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На второй позиции находится «Зенит», в активе которого 36 очков. Замыкает тройку московское «Динамо», на счету «бело-голубых» 32 балла.

Напомним, возращение РПЛ после зимней паузы запланировано на начало марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Андрей Тихонов Джон Кордоба Эдуард Сперцян Хуниор Алонсо ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Декабря
22:15 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов высказался о будущем Помазуна
21:56 · Россия. Премьер-лига
Масалитин назвал три позиции, которые необходимо усилить ЦСКА
21:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Черышев рассказал, почему ушёл из «Санта-Коломы»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Краснодар», конечно, укатится вниз»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков назвал лучшего вратаря РПЛ в 2023 году
21:08 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Хотим ещё одного форварда и работаем над этим вопросом»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Лещенко: «В Израиле Лесовой окрепнет и будет играть на ином уровне»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал лучшую команду РПЛ
20:35 · Россия. Премьер-лига
Тихонов объяснил, при каких условиях «Краснодар» может стать чемпионом
20:26 · Россия. Премьер-лига
Масалитин назвал лучшего футболиста ЦСКА
20:20 · Россия. Премьер-лига
Сафонов и Месси оказались в сборной самых дорогих капитанов
19:55 · Россия. Премьер-лига
​Дмитрий Черышев: «Семак заслужил определённого отношения к себе»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Дудиев вспомнил как гулял с Дзагоевым по ночному Лондону
19:50 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что «Спартак» ищет нового тренера
19:44 · Россия. Премьер-лига
Деменко заявил, что попадание в топ-3 станет хорошим результатом для «Спартака»
Все новости
Рекомендуем