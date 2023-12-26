Столичный ЦСКА сделал новое предложение в размере 1,8 млн евро тунисскому «Сфаксьену» за Алаа Грама. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Источник сообщает, что новое руководство клуба из Туниса может принять предложение, чтобы решить свои финансовые проблемы, однако до согласования всех деталей трансфера ещё далеко.

Ранее сообщалось о том, что вместе с ЦСКА за игрока национальной сборной Туниса поспорит чемпион России последних пяти лет – питерский «Зенит». А известный агент из Туниса Йемен Бен Зерки оценил для нашего сетевого издания вероятность возможного перехода Грама в ЦСКА. Портал Transfermarkt же оценивает тунисца в 800 тыс. евро.