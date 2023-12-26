Масалитин назвал лучшего футболиста ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился комментарием об игре нападающего московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

Ранее сообщалось, что 20-летний Файзуллаев стал лучшим игроком Узбекистана в уходящем году.

«Файзуллаев заслуживает звание лучшего игрока Узбекистана. Сегодня Файзуллаев — лучший футболист ЦСКА», — приводит слова Масалитина портал «РБ Спорт».

Как считает эксперт, Файзуллаев приносит «красно-синим» много пользы в атаке, и, если у него все в порядке в голове, то он сможет развиваться и дальше.

В нынешней кампании нападающий сыграл в 18 встречах в футболке ЦСКА, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором шести ассистов.

Файзуллаев — лучший игрок года в Узбекистане