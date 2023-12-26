Сафонов и Месси оказались в сборной самых дорогих капитанов

Российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси попали в сборную самых дорогих капитанов по версии авторитетного портала Transfermarkt.

Стоит сказать, что Сафонов стал единственным российским футболистом в данном рейтинге.

Вратарь: Сафонов («Краснодар»)

Защитники: Джеймс («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Килман («Вулверхэмптон»), Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Макгинн («Астон Вилла»), Эдегор («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Месси («Интер» Майами»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Лаутаро Мартинес («Интер»).

Суммарная стоимость данного состава — 578 миллионов евро.

Напомним, Российская премьер-лига отправилась на зимний перерыв до начала марта 2024 года. «Краснодар» ушел на отдых лидером чемпионата.