​Дмитрий Черышев: «Семак заслужил определённого отношения к себе»

Наставник ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев ответил на вопрос, является ли Сергей Семак из «Зенита» топовым тренером по меркам Европы.

«После пяти побед подряд в чемпионате России он заслужил определённого отношения к себе. Я не могу их поставить в один ряд [ранее Черышев говорил о сходствах Семака с Анчелотти и Хави – прим.], потому что они работают в совершенно разных клубах. Но ту работу, которую делает Семак, нельзя игнорировать», - цитирует Черышева Metaratings.

Дмитрий Черышев также отметил, что в «Зените» ранее работали статусные европейские тренеры, в том числе итальянцы Лучано Спаллетти и Роберто Манчини. При этом тренер «Шинника» указал на то, что Сергей Семак сразу начал добиваться успехов с командой.

Стоит сказать, что «Зенит» под руководством Сергея Семака выигрывал чемпионат России в каждом из пяти предыдущих сезонов.

Дмитрий Черышев рассказал, чем Семак похож на Хави как тренер