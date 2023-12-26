Дудиев вспомнил как гулял с Дзагоевым по ночному Лондону

Аслан Дудиев, российский защитник и экс-игрок «Балтики» вспомнил период юности, когда он занимался футболом в академии имени Юрия Коноплёва. Тогда молодых ребят послали на турнир в Лондон, а жил он в одной комнате с будущим игроком «армейцев» Москвы Аланом Дзагоевым.

«Он все свободное читал какую-то книгу про Чингисхана. Я ему говорю: «Слышишь, какой Чингисхан? Ты что, балбес, что ли? Пошли прогуляемся», - вспоминает Дудиев те дни для Sport24.

После они пошли гулять ночью по Лондону, рассматривая местные замки и проходя мимо ночных клубов, в которые их активно зазывали.

«Минут 40 погуляли и пошли спать. Англия — самая крутая страна, где я бывал», - добавляет Дудиев.

Ранее Аслан рассказал, как отказался от стажировки и последующего контракта с «Витессом» во времена, когда занимался в академии Коноплёва.