Деменко считает, что «Спартак» ищет нового тренера

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко ответил на вопрос, нужно ли «красно-белым» увольнять испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

Напомним, совсем недавно у «Спартака» сменился спортивный директор — вместо Пола Эшуорта эту должность занял Томаш Амарал.

«Если клуб приглашает спортивного директора, значит, идет разговор о кандидатах на пост главного тренера. Сейчас посмотрят, что произойдет после зимнего перерыва. Если у Гильермо не будет получаться, клуб разорвет контракт с испанцем», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда завоевала бронзовые медали РПЛ и добралась до полуфинала Кубка России.

В текущем розыгрыше РПЛ «красно-белые» идут на пятой позиции, набрав 30 очков в 18 турах.