Деменко заявил, что попадание в топ-3 станет хорошим результатом для «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко ответил на вопрос, на каком месте команда Гильермо Абаскаля завершит текущий сезон РПЛ.

«У «Спартака» еще есть возможность бороться за золотые медали, но все зависит от того, как «красно-белые» начнут вторую часть сезона. Попадание в тройку — это хороший результат для «Спартака», — приводит слова Деменко портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, трофей между собой будут разыгрывать «Зенит» и «Краснодар», но «Спартак» не станет выключаться из борьбы.

В 18 встречах столичный клуб заработал 30 очков и завершил первую часть сезона на пятой позиции в чемпионате России. Отставание от призового третьего места, где располагается «Динамо», составляет два балла.