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Дудиев рассказал, как по молодости отказался от стажировки в европейском клубе

26 Декабря 2023 • 19:38 Комментировать

Защитнику Аслану Дудиеву сейчас 33 года, в минувшем декабре он покинул «Балтику», в которой суммарно провёл пять лет. Дудиев рассказал, как в молодости в возрасте 17 лет оказался в «Витессе» в Нидерландах в рамках стажировки из академии имени Юрия Коноплёва, однако отказался от идеи играть в Европе лишь спустя несколько дней.

«Там все говорили на голландском, кроме одного грузина. Потренировался дней пять, психанул и захотел домой. Должен был находиться там две недели, но даже одной не выдержал», - вспоминает Дудиев для Sport24.

Игрок рассказал, как однажды пришёл в кафе и заказал себе поесть, но из-за языкового барьера ему принесли совсем не то и он разозлился.

«После этой ситуации я четко решил, что пора возвращаться. С возрастом пришло сожаление», - добавляет Аслан.

Ранее Дудиев восхитился бывшим партнёром по «Балтике» Тамерланом Мусаевым и рассказал, как давал молодому Александру Соболеву денег на еду.

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Евро-Футбол.Ру,
Витесс Аслан Дудиев
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