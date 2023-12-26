Агент возможного новичка «Краснодара» Бьеля: «Пеп хочет покинуть «Олимпиакос»

Агент возможного новичка «Краснодара» Пепа Бьеля Томеу Риуторд подтвердил, что его клиент хочет покинуть нынешнюю команду – пирейский «Олимпиакос».

«Сейчас Пеп действительно хочет покинуть «Олимпиакос». Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Трансфер возможен», - рассказал Риуторд порталу «РБ Спорт».

Три недели назад сообщалось, что Бьель может усилить «Краснодар». Тогда Риуторд подтвердил, что его клиент мог перейти в российский топ-клуб ещё летом.

Бьель является игроком «Олимпиакоса» с лета 2022 года. А его нынешний контракт с греческим топ-клубом рассчитан до лета 2027 года.