​Дмитрий Черышев рассказал, чем Семак похож на Хави как тренер

Новоиспечённый главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев видит сходство между Сергеем Семаком и Хави. Первый из них, как известно, тренирует «Зенит», а второй – «Барселону».

«Семак своей работой напоминает Хави. Оба умеют открывать новое в своих футболистах. Хави, например, преобразил Фелиша, и у Серёжи таких примеров достаточно», - цитирует Черышева Metaratings.

Стоит сказать, что под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. На текущий момент, после восемнадцати сыгранных туров Премьер-лиги, питерцы занимают второе место в турнирной таблице. От «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два очка. Чемпионат продолжится в марте.