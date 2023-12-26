Черышев сыграл лишь восьмой матч за «Венецию» в этом сезоне

Россиянин Денис Черышев появился на поле во время матча итальянской Серии Б между «Феральписало» и «Венецией». Он завершился с боевым счётом 2:2, а российский футболист провёл в игре 14 минут.

Всего для Черышева появление на футбольном поле стало восьмым в этом сезоне. Голов и голевых передач у Дениса так и не набралось. Контракт игрока с венецианцами рассчитан до окончания текущего футбольного сезона. В своей команде он – с конца лета 2022 года.

«Венеция» после 19 туров Серии Б располагается на втором месте и является одним из кандидатов на выход в Серию А и занимает второе место с 35 баллами.