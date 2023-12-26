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Черышев сыграл лишь восьмой матч за «Венецию» в этом сезоне

26 Декабря 2023 • 19:19 Комментировать
ФералпиСало
2:2
Венеция

Россиянин Денис Черышев появился на поле во время матча итальянской Серии Б между «Феральписало» и «Венецией». Он завершился с боевым счётом 2:2, а российский футболист провёл в игре 14 минут.

Всего для Черышева появление на футбольном поле стало восьмым в этом сезоне. Голов и голевых передач у Дениса так и не набралось. Контракт игрока с венецианцами рассчитан до окончания текущего футбольного сезона. В своей команде он – с конца лета 2022 года.

«Венеция» после 19 туров Серии Б располагается на втором месте и является одним из кандидатов на выход в Серию А и занимает второе место с 35 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция

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