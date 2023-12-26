​Сёмин оценил перспективы «Краснодара»

Известный российский тренер Юрий Сёмин сказал несколько слов о «Краснодаре». Именно команда Владимира Ивича занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги после восемнадцати сыгранных туров.

«Краснодар» уже давно должен занимать самые высокие места, в этом клубе есть всё: прекрасные условия, база и руководители, которые любят футбол. Там есть всё, чтобы клуб заявил о себе громче, чем было до этого», - цитирует Сёмина Sport24.

В восемнадцати турах «Краснодар» смог набрать 38 очков. Второй «Зенит» отстаёт от «быков» на два зачётных балла, а третье «Динамо» - на шесть зачётных баллов.

Стоит сказать, что «Краснодар» пока ни разу не становился чемпионом России.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится после зимних каникул – в начале марта.