Агент Сафонов назвал три лучших трансфера РПЛ в 2023 году

2023 год подходит к своему завершению. Футбольный агент Алексей Сафонов назвал три самых успешных трансфера уходящего года в Российской премьер-лиге.

«Выделяется Бителло. Когда он пришёл, тот же Костя Тюкавин стал больше забивать. Как один из лидеров, он наладил игру команды в атаке», - говорит Сафонов Legalbet.

Эксперт добавил в список Максима Глушенкова и Бенхамина Гарре.

«Едва ли лучший в чемпионате по систему гол+пас Глушенков, лидер команды. И назвал бы Гарре из «Крыльев», тоже яркий», - заключил Сафонов.

Напомним, что Глушенков и Гарре пополнили «Локомотив» и «Крылья Советов» соответственно прошлой зимой. Бителло присоединился к «Динамо» в минувшее трансферное окно.