Деменко считает, что Мелкадзе будет играть в лиге ниже РПЛ

Бывший российский футболист, а ныне эксперт Максим Деменко порассуждал о Георгии Мелкадзе – этот футболист, по слухам, близок к уходу из «Сочи» и проводит довольно блеклый сезон в составе южан.

«Он может найти себе команду Первой лиге, которая претендует на выход в РПЛ. Футболисту, игравшему на высоком уровне, нужна команда под задачу», - рассуждает Деменко для Legalbet.

В этом сезоне у Мелкадзе всего два ассиста в 11 официальных матчах за сочинцев. Ранее сообщалось, что вместе с ним «Сочи» могут покинуть Лука Джорджевич и Иван Игнатьев, два других форварда южан. Этой зимой «Сочи» возглавил испанец Роберт Морено.