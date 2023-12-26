Агент Обухова: «Мы очень быстро договоримся с «Оренбургом» о новом контракте»

Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова Сергей Пушкин рассказал о текущей ситуации с контрактом форварда.

«Переговоры о продлении мы не ведём пока, но мы очень быстро с «Оренбургом» договоримся, если клуб заинтересуется», - говорит Пушкин Metaratings.

Пушкин пояснил, что форварду всё нравится в нынешнем клубе, а руководители уральцев заслуживают особого уважения.

«Такие руководители, как там, достойны уважения. Они люди слова!», - добавляет агент.

Текущий контракт 31-летнего форварда с «Оренбургом» рассчитан до конца этого сезона. В активе Владимира четыре гола в 18 официальных встречах.