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Агент Обухова: «Мы очень быстро договоримся с «Оренбургом» о новом контракте»

26 Декабря 2023 • 18:32 Комментировать

Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова Сергей Пушкин рассказал о текущей ситуации с контрактом форварда.

«Переговоры о продлении мы не ведём пока, но мы очень быстро с «Оренбургом» договоримся, если клуб заинтересуется», - говорит Пушкин Metaratings.

Пушкин пояснил, что форварду всё нравится в нынешнем клубе, а руководители уральцев заслуживают особого уважения.

«Такие руководители, как там, достойны уважения. Они люди слова!», - добавляет агент.

Текущий контракт 31-летнего форварда с «Оренбургом» рассчитан до конца этого сезона. В активе Владимира четыре гола в 18 официальных встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Обухов Оренбург Сергей Пушкин ещё теги
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