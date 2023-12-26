Дудиев вспомнил, как давал Соболеву денег на еду

Российский 33-летний защитник Аслан Дудиев вспомнил, как пересекался в томской «Томи» с ещё юным Александром Соболевым. И рассказал, как помогал молодому форварду деньгами на элементарные потребности по типу еды.

«Он был в дубле, нам по пять месяцев не платили зарплату. Я им, молодым, на поесть подкидывал. И вот перед недавним матчем со «Спартаком» он это вспомнил», - говорит Дудиев Sport24.

Напомним, что Соболев из «Томи» в 2018 году перешёл в «Крылья Советов». После двух лет в Самаре в 2020 году Александр отправился в московский «Спартак», в рядах которого и играет до сих пор с переменным успехом.