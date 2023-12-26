Голкипер «Ахмата» рассказал, почему предпочёл отпуск в Омске Мальдивам

Голкипер грозненского «Ахмата» Михаил Опарин отправился в отпуск не в тёплые страны по типу Мальдивского архипелага, а в холодный сибирский Омск. Футболист рассказал, почему принял такое решение.

«На Бали и Мальдивы могут все, а вы попробуйте отдохнуть в Омске», - шутливо говорит голкипер «Матч ТВ».

После Опарин объяснил, что у него нет тяги к тёплым странам и там ему становится скучно уже после трёх-четырёх дней. А ещё у него довольно близкая связь с семьёй на эмоциональном уровне.

«Важно максимально побыть дома, увидеться со всеми, навестить их, а также позаниматься рутиной. Вот, например, мама попросила полку собрать», - добавляет голкипер.