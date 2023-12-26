Силкин объяснил возможный уход Лесового из «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой с большой вероятностью покинет «бело-голубых» и переберётся в чемпионат Израиля, как сообщают последние слухи. Бывший рулевой «Динамо» Сергей Силкин объяснил такое развитие событий.

«Видимо, ему не нашли места в основном составе после травмы и, возможно, немного не доверяли. Этот потенциальный переход говорит о том, что он хочет играть, и не в нашем чемпионате», - говорит Силкин «Спорт-Экспрессу».

25-летний футболист выступает на позиции левого вингера. И в этом сезоне он сыграл всего лишь в 13 матчах во всех турнирах, один раз отметившись голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Лесовой в ближайшее время станет игроком «Маккаби» из города Хайфа.